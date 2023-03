Move dance no parque movimentou alunas de várias academias de Araucária

Alunas das academias Estação Fit, Body fitness, UP Fitness, Studio Hiitmo e várias pessoas da comunidade em geral caíram na dança no domingo (19/03), no Parque Cachoeira. Um aulão organizado pelo professor de move dance Jeferson Neves, comemorou o mês da mulher e colocou todo mundo pra se mexer. A iniciativa já aconteceu em anos anteriores, sempre no mês de março.

Depois de dançar, todas participaram de um delicioso café da manhã super saudável, com muitas frutas, sucos e água à vontade. “Esse meu projeto de aulas ao ar livre vem trazendo excelentes resultados. Sempre procuro fazer o aulão no parque para que mais pessoas possam participar. Além de reunir as alunas das academias onde trabalho, abri espaço para todos que passaram pelo parque. Nesta edição tive apoio da Estação Fit, que me ajudou na organização do café da manhã. Agradeço a todos que fizeram parte de mais este aulão”, disse o professor.

Edição n. 1355