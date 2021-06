Movimentação em área verde do Capela Velha intriga vizinhos

A cerca, que segundo os vizinhos foi instalada no período da noite, levantou suspeitas. Foto: divulgação

Com o aumento de casos de invasões no Município, moradores da rua Jaburu, no bairro Capela Velha, estão intrigados com uma movimentação que vem ocorrendo nos últimos dias, em uma área que supostamente seria de proteção ambiental, localizada no final da via. Segundo eles, já foi construída um cerca ao redor do local, no entanto, o trabalho teria sido feito no período da noite, o que acabou levantando ainda mais suspeitas. “Se fosse uma obra da Prefeitura eles não teriam vindo aqui fazer uma cerca na calada da noite. Esses dias vimos uma retroescavadeira estacionada na entrada do terreno e achamos muito estranho. Só queremos saber se vão construir algo, se estão ameaçando invadir a área ou ainda se estão iniciando um possível desmatamento”, comentou um morador, que não quis se identificar. Ainda de acordo com ele, a máquina não tinha identificação de empresa ou mesmo da Prefeitura.

Informada sobre a situação, a Secretaria de Meio Ambiente informou que o endereço citado pelos moradores não se trata de área de proteção ambiental, porém disse que fará a verificação no local, porque se houver corte de vegetação, isso poderá implicar em crime ambiental. Sobre a suspeita de ser uma tentativa de invasão, orientou os moradores da região a solicitarem orientações junto à Guarda Municipal, pelo telefone 153.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1266 – 17/06/2021