Movimento Maio Amarelo completa 10 anos em 2023

O Movimento Maio Amarelo, que completa 10 anos em 2023, tem desempenhado um papel essencial na conscientização e promoção da segurança no trânsito. Ao refletirmos sobre o impacto alcançado ao longo dessa década, fica evidente a importância contínua desse movimento na sociedade, reforçando o tema da campanha deste ano: “No trânsito, escolha a vida!”.

Ao longo dos últimos 10 anos, o Maio Amarelo tem se dedicado a sensibilizar a população sobre os altos índices de acidentes de trânsito e a necessidade de mudança de comportamento para a construção de um trânsito mais seguro. O tema ‘No trânsito, escolha a vida’ encapsula a ideia de que cada escolha feita pelos condutores e pedestres pode ter um impacto direto na preservação da vida no trânsito, incentivando a responsabilidade e a prática de comportamentos seguros.

Ainda de acordo com o observador, analisar os resultados obtidos com o Maio Amarelo, com enfoque na redução de sinistros e mortes no trânsito, assim como na mudança de percepção e comportamento dos condutores e pedestres, é essencial para compreender o impacto do movimento. Ao explorar os dados estatísticos disponíveis, estudos de impacto e relatos de experiências bem-sucedidas, é possível constatar a relevância do tema ao longo desses 10 anos.

“Apesar dos avanços conquistados, ainda existem desafios no campo da segurança viária, tais como a necessidade de melhorias na infraestrutura, o combate à imprudência, a formação adequada de condutores e a conscientização contínua da população. A discussão nesse mês levanta esses desafios, buscando soluções e estratégias para enfrentá-los e ampliar os resultados positivos alcançados pelo Maio Amarelo, fortalecendo a mensagem de que a escolha pela vida no trânsito é fundamental para a construção de um futuro mais seguro”.

Ações preventivas

Em Araucária, blitz educativas mobilizam agentes de trânsito, guardas municipais, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal. As ações aconteceram na quinta, sexta e segunda-feira (11, 12 e 15/05). Na ocasião, houve a entrega de material impresso aos motoristas e motociclistas que trafegavam pelas vias e protetores de cinto de segurança. Aos fins de semana do mês de maio, o Departamento de Trânsito tem realizado emissão da credencial de estacionamento especial (Idoso/PCD), documento gratuito, no Parque Cachoeira.

Mais informações sobre a campanha Maio Amarelo poderão ser obtidas pelo fone (41) 3614-1444 ou presencialmente no Departamento de Trânsito, que fica na Rua Pedro Druszcz, 111, 1º andar, Centro.

