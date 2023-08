Movimento TLC do Santuário promove Noite da Sopa

Pensando no que vai fazer no sábado (26/08)? Uma ótima opção é participar da Noite da Sopa organizada pelo grupo de casais TLC Um Só Coração, do Santuário Nossa Senhora dos Remédios, que acontece no Salão Paroquial, a partir das 19h. Serão cinco opções de sabores: canja, eslava, feijão, legumes e mandioca.

Os convites custam R$35,00 adulto e R$18,00 para crianças de 9 a 12 anos. Os organizadores lembram que é necessário levar pratos e talheres. Para adquirir seu ingresso entre em contato através do Facebook “TLC Um Só Coração”.

O Salão Paroquial do Santuário fica na Rua Dr Júlio Szymanski, 46, Centro.

Foto: Marco Charneski.

