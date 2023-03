MP oferece denúncia contra os três suspeitos do ataque a tiros em uma distribuidora de bebidas

Ministério Público de Araucária ofereceu denúncia contra os três homens suspeitos de uma tentativa de homicídio ocorrida em uma distribuidora de bebidas localizada no bairro Capela Velha, no dia 23 de janeiro deste ano. O trio disparou contra clientes do estabelecimento e acabou atingindo dois rapazes. Eles responderão pelo crime de tentativa de homicídio qualificado.

A Delegacia de Polícia de Araucária concluiu o inquérito ainda em fevereiro e indiciou Gesiel Xavier Paes, vulgo Banana, 34, que aparece nas imagens de câmaras de segurança, atraindo os funcionários do estabelecimento como se ele fosse um cliente, João Henrique de Oliveira Martins, vulgo Perneta, 40 anos, que efetuou os disparos de dentro do veículo e Clovis Diego da Silva, cujo apelido é Clovinho, figura já conhecida pela polícia por tráfico de drogas. Perneta, que é cadeirante, e Banana foram presos no dia 07/02 e Clovinho foi preso no dia 13/02.

Os autos foram conclusos e encaminhado ao Juiz para análise, nessa fase cabe ao magistrado receber, rejeitar ou até mesmo determinar novas diligências.

Edição n. 1354.