Muita chuva e gols marcaram a estreia da Segundona Municipal

Os torcedores araucarienses puderam liberar o grito de gol que estava entalado na garganta durante os dois anos em que o Campeonato Municipal de Futebol Amador da Segunda Divisão – Segundona não foi realizado, devido à pandemia da Covid-19. No domingo (27/11) a competição teve a sua rodada de estreia, com muita chuva, tanto de água quanto de gols. Segundo a Liga Desportiva de Araucária (LDA), entidade que organiza a competição, a comunidade dos bairros teve um fim de semana de lazer e alegria e muitos gols, para alegria das torcidas, que mesmo com chuva, assistiram as partidas.

“O destaque ficou para a equipe do Guajuvirense, que depois de alguns anos voltou a disputar o campeonato e o mais legal é que a equipe não estava preocupada com o resultado do jogo e sim com o prazer de jogar um campeonato oficial”, disse a LDA.

Resultados

Todos os jogos da primeira rodada tiveram um excelente saldo de gols. O Santa Clara venceu o Projeto de Olho no Futuro por 3X2, Penharol marcou 4X3 em cima do Novo Iguaçu e o São Paulo ganhou do Ponte Preta por 4X1. Seleto venceu o Galáticos por 2X0, Projeto Vencer fez 2X1 sobre o Madureira e o Panterões ganhou do Guajuvirense por 5X2. Os times do Máfia e do Industrial folgaram na rodada. Acompanhe os jogos da segunda rodada.

Domingo — 04 de dezembro

Estádio Municipal Emílio Gunha

9h — Ponte Preta X Galáticos

11h — Seleto X Madureira

13h30 — De Olho no Futuro X Novo Iguaçu

15h30 — Penharol X Panterões

Estádio Pedro Nolasco Pizatto

13h30 — Guajuvirense X Industrial

15h30 — Projeto Vencer X Máfia

Folgam na rodada — São Paulo e Santa Clara