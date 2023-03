Mulher agredida a machadadas pelo namorado da filha teve alta hospitalar

A mulher que foi agredida pelo namorado da própria filha, com golpes de machado no dia 13 de março e que ficou gravemente ferida, teve alta hospitalar na manhã desta terça-feira (22/03). Ela estava internada no Hospital do Trabalhador, em Curitiba, que não repassou mais informações a respeito do seu estado de saúde.

O agressor, de 15 anos, e a namorada, também menor, que teria envolvimento no crime, seguem apreendidos. Segundo a Delegacia da Mulher e do Adolescente de Araucária, que comandou as investigações, mais informações sobre o caso não podem ser repassadas por se tratar de processo de apuração de ato infracional, que corre em segredo de justiça, por determinação do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Foto: José Fernando Ogura/AEN.

