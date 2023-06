Mulher é roubada e agredida na frente das filhas, mas rapidamente GMA prende dupla autora do crime

Na noite da última quinta-feira (22/06) uma mulher foi roubada e agredida na Rua Ivaí, no bairro Iguaçu.

De acordo com informações, a vítima estaria chegando em casa com suas duas filhas, quando um sujeito saiu da mata e anunciou o roubo. Ele teria fugido após roubar o celular e o cartão de banco da progenitora, e tê-la agredido com socos.

A Guarda Municipal de Araucária foi acionada e imediatamente equipes foram até o local e conseguiram encontrar o sujeito, que quando foi abordado, invadiu uma residência.

Os agentes entraram na casa e encontraram o ladrão escondido no forro, que mesmo após a ordem dos policiais, não saiu do esconderijo, sendo necessário o uso de força moderada para fazê-lo descer.

Outro homem foi encontrado na casa, e esse que estaria utilizando tornozeleira eletrônica, foi apontado como receptor do celular roubado.

A dupla não quis relatar a localização do aparelho, entretanto, além do ladrão agressor ter sido reconhecido pela vítima, ele também estaria com o cartão do banco da mulher.

Os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Foto: Carlos Poly.