Mulher que perdeu a perna em acidente de moto pede ajuda para comprar prótese

A Edna Evangelista Gomes, moradora da área rural de Araucária, sofreu um grave acidente de trânsito em dezembro de 2019 e, desde então, sua vida nunca mais foi a mesma. Ela estava na garupa de uma moto e um veículo em alta velocidade, conduzido por um motorista alcoolizado, furou o sinal e provocou a colisão, atingindo diretamente a sua perna direita. “Devido à gravidade dos ferimentos, perdi minha perna direita que foi amputada no dia 02/01/2020. Também tive uma fratura exposta no braço direito. O acidente aconteceu em Foz do Iguaçu, onde fiz a cirurgia no braço e a amputação da perna”, relembra Edna.

Recentemente ela passou por uma nova cirurgia chamada osteotomia, que um corte no osso chamado Fíbula. “O osso estava me machucando, e como fizeram um enxerto, a prótese que eu havia conseguido não encaixa mais, pois diminuiu o membro residual. Então, preciso comprar uma nova prótese”, conta.



Edna não tem condições de arcar com o preço de uma nova prótese, que é bastante alto. Por isso criou uma vakinha virtual para arrecadar o valor necessário. “Peço encarecidamente para quem puder me ajudar com qualquer valor para que eu possa comprar o linear, que vai antes do encaixe da prótese, e dessa forma eu possa voltar a andar. Tenho dois filhos e preciso cuidar deles”, pede a mulher.



Ajuda



O link da vakinha é https://www.vakinha.com.br/vaquinha/caminhar-da-edna. Também é possível contribuir via PIX na chave e-mail 3180512@vakinha.com.br