Município irá receber a Caravana Missionária de Jesus das Santas Chagas

A Caravana Missionária de Jesus das Santas Chagas estará em Araucária no sábado (10/12), com início às 19h30, na Capela Sagrado Coração de Jesus, no bairro Capela Velha. O evento é um encontro com a fé, que une Igreja e comunidade na devoção à Jesus das Santas Chagas. Em resposta concreta ao pedido do Papa Francisco para Uma Igreja em Saída, a Caravana Missionária leva às comunidades pregação, louvor, oração, reza do terço, momentos de reflexão, adoração ao Santíssimo Sacramento e a Santa Missa “Noite de Luz”.

Desde 2016, a Caravana já passou por mais de 240 localidades brasileiras e do Paraguai, para somar esforços com as comunidades em prol da evangelização, fortalecendo a fé, tocando corações e transformando vidas.

Promovida pela Associação Evangelizar É Preciso, a Caravana Missionária em Araucária será conduzida pelo Padre Gilberto Rodrigues, com a participação de Dulce Maria e a presença do Padre Luiz Carlos Sertor.

Em novembro último a Caravana esteve no Município, para um evento de evangelização na Capela São Sebastião e Nossa Senhora das Graças.

Serviço

A Caravana Missionária de Jesus das Santas Chagas estará em Araucária neste sábado (10/12), às 19h30, na Capela Sagrado Coração de Jesus, que fica na Rua Albatroz, 27, Jardim Itaipu, bairro Capela Velha. O evento será aberto para toda a comunidade araucariense.