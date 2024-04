Músicos de Araucária fazem parte da orquestra que vai apresentar o espetáculo “Clássicos do Rock” no Teatro Guaíra

No dia 30 de abril, os músicos da Orquestra Cordas do Iguaçu vão apresentar um espetáculo especial no Teatro Guaíra, em Curitiba. Este evento, que une música clássica e rock ‘n roll, promete uma noite inesquecível, repleta de energia e emoção.

Violinos e guitarras se encontrarão para reinterpretar grandes sucessos de bandas icônicas como AC/DC, Metallica, Iron Maiden, Guns N’ Roses e Pink Floyd.

O Cordas do Iguaçu é um projeto social que, há mais de 13 anos, ensina música gratuitamente para crianças e jovens de Curitiba e região metropolitana. Em Araucária, são 150 alunos. O projeto conta com o apoio da Prefeitura, através da Secretaria de Cultura e Turismo (SMCT) e impacta positivamente a vida de muitos jovens, dando-lhes a oportunidade de aprender e se apaixonar pela música.

O espetáculo “Clássicos do Rock” retorna ao palco do Teatro Guaíra depois de um ano, com um repertório repleto de canções inéditas, especialmente preparadas para surpreender a plateia. Os clássicos como “Fear Of The Dark”, “Sweet Child O’ Mine”, “Bohemian Rhapsody” e “Hey Jude” estão entre as músicas que prometem tocar o coração do público.

Com quase duas horas de duração, a apresentação terá violinos, violoncelos e violas acompanhados por guitarras, bateria e contrabaixo. Os ingressos estão disponíveis no site Disk Ingressos, com valores a partir de R$75, e podem ser adquiridos através do link (https://www.diskingressos.com.br/evento/6135/30-04-2024/pr/curitiba/show-classico-do-rock). O dinheiro arrecadado será utilizado para apoiar as ações do projeto, garantindo a continuidade das aulas e apresentações.

O Projeto Cordas do Iguaçu nasceu do sonho do Maestro José Maria Magalhães, membro da Orquestra Sinfônica do Estado do Paraná. José Maria, músico cearense, quis retribuir o apoio que recebeu durante seus estudos em um projeto social, criando um espaço onde jovens pudessem aprender música gratuitamente. Desde 2011, mais de cinco mil jovens foram beneficiados pelo projeto, com muitos seguindo carreiras profissionais em música e integrando outras orquestras, como a Orquestra Sinfônica de Ponta Grossa, a Filarmônica da UFPR e a Orquestra da Escola de Música e Belas Artes do Paraná (EMBAP).

Para incentivar o aprendizado, alunos em condições de vulnerabilidade social recebem instrumentos doados para as aulas. As aulas são ministradas por professores especialistas em instrumentos de cordas e são personalizadas de acordo com o instrumento escolhido pelo aluno. Em Araucária, a Prefeitura apoia o projeto disponibilizando o espaço da escola onde as aulas ocorrem.

Serviço