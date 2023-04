Na luta contra o câncer, dona de casa vende rifa para pagar despesas do tratamento

A dona de casa Micheli de Oliveira Rodrigues Cardoso, moradora do jardim Arco Íris, recebeu o diagnóstico de câncer de mama em outubro de 2020. Desde então, vem enfrentando uma verdadeira batalha contra a doença. Recentemente ela foi surpreendida com mais uma notícia que a deixou profundamente abalada: o aparecimento de metástases na coluna e na cabeça.

“O câncer já havia se alastrado na minha coluna e depois foi pra cabeça. No começo do ano tive um AVC e no último dia 07/04 passei por uma cirurgia na cabeça, estava com um tumor. Tenho vivido dias difíceis, sigo com as quimioterapias e demais tratamentos, vivo um dia de cada vez”, relata.

Diante dessa triste realidade, Micheli está precisando de ajuda. Por isso, ela fez uma rifa solidária, no intuito de arrecadar fundos para ajudar a custear parte das despesas com seu tratamento. Cada número custa R$10,00 e o prêmio é uma toalha de mesa (tamanho para mesa de quatro cadeiras).

Quem tiver interesse em adquirir uns dos nomes da rifa, basta entrar em contato com a dona de casa pelo whatsapp (41) 99204-6791. O pagamento poderá ser feito via PIX nas chaves 41 99204-6791 e nome de Micheli ou 41 991628074 em nome de Roberto.

Edição n. 1359