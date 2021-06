Não haverá vacinação contra Covid-19 em Araucária nesta sexta-feira, 18

Foto: Carlos Poly

Na tarde desta quinta-feira, 17 de junho, a Prefeitura informou os cidadãos através das redes sociais que a campanha de vacinação contra a Covid-19 no município, prevista para a sexta-feira, 18, foi suspensa por falta de doses. De acordo com a publicação, assim que Araucária receber novas remessas dos imunizantes o cronograma será retomado.

Foram vacinados hoje, 17, pessoas com 51 anos ou mais, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência permanente. A soma de araucarienses que receberam a primeira dose do imunizante até o momento é de 36.852, conforme o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMSA). Os profissionais da saúde e educação que agendaram horários para receberem a dose serão vacinados normalmente.

Dúvidas

Mais informações e esclarecimentos a respeito da campanha de vacinação da Covid podem ser obtidas no Disk Corona pelo telefone 0800-642-5250. O serviço funciona das 07h às 19h, todos os dias da semana.