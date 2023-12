Natal Feliz da Tia Celina precisa de mais doações para atender um número maior de crianças

Está chegando a hora! Um dos projetos sociais natalinos mais tradicionais de Araucária, o Natal Feliz da Tia Celina, vai acontecer no sábado, 16 de dezembro, a partir das 14h, no Jardim Fonte Nova.

Este ano o projeto está na sua 10ª edição e a expectativa é seguir a evolução e atender um número maior de crianças. Porém, para que isso aconteça, o projeto ainda precisa do apoio de patrocinadores.

“Apesar de todos os nossos pedidos de doações e com uma resposta positiva, ainda precisamos de mais contribuições para que possamos atender todas as crianças que normalmente participam desta linda festa. A cada ano o projeto vem crescendo e não queremos deixar nenhum pequenino sem brinquedos e doces”, afirma a voluntária e idealizadora do projeto, Tia Celina.

As pessoas poderão doar doces como balas, pirulitos, pipocas, entre outros; refrigerantes e ingredientes para o cachorro-quente (pão, vina, batata palha, extrato de tomate). As doações poderão ser entregues na Rua Madeira, 48, no Jardim Fonte Nova. Mais informações pelo fone (41) 9 9611-5647.

