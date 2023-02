Neste sábado (11) será realizado o último dia do GIS na Unidade de Saúde do Tupy

Nesta semana, o Projeto de Gestão Itinerante da Saúde (GIS) foi realizado na Unidade de Saúde São José, no bairro Tupy, e para encerrar as atividades, a unidade abrirá nesse sábado (11) das 9h às 16h para atender a comunidade com diversos serviços, não sendo necessário o agendamento de horário. A Unidade de Saúde São José foi a primeira a receber o projeto, e a partir do próximo mês, o GIS será realizado em outras UBS’s.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, entre os serviços que serão oferecidos no sábado estão: consultas médicas e de enfermagem, estratificação de: risco de saúde mental, diabete, hipertensão e do risco do idoso, consulta e avaliação para gestantes, coleta de preventivo, avaliação odontológica e para diagnóstico de câncer bucal. Além disso, haverá distribuições de kit para escovação dental, vacinação, pesagem com avaliação nutricional, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite, verificação de pressão arterial e teste de glicemia.

No sábado a Unidade realizará atualizações cadastrais, auriculoterapia, orientações sobre tabagismo, roda de conversa com a psicologia e grupo de atividades de prevenção (cuidado com a coluna). As equipes também estão preparando uma série de atividades recreativas para o dia.

O projeto GIS nasceu visando aproximar as necessidades da população das políticas públicas por meio da integração entre a gestão, servidores e a comunidade. É um modelo de gestão descentralizada, ou seja, os gestores vão até as unidades de saúde, identificam os processos de trabalho realizados, avaliam seus impactos, corrigem e padronizam as fragilidades encontradas.

Foto: Carlos Poly.