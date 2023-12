Neste sábado (16) é dia de levar “os caramelos” para vacinar de graça no Capela Velha

Neste sábado, 16 de dezembro, será realizado o “Dia D Saúde Animal”, onde tutores poderão levar seus cachorros para receber a vacina de polivalente de forma gratuita.

O evento tem como foco cães de moradores do Capela Velha, maiores de 18 anos, que possuem uma renda familiar de até 3 salários mínimos com o número do NIS, de preferência.

A vacinação, realizada anualmente, terá como foco cães saudáveis com idade a partir de 1 ano. Importante lembrar que não serão vacinados os cãezinhos que estejam com diarreia, tosse, vômito, falta de apetite, secreção nasal ou com algum sangramento nos últimos dias.

No dia serão entregues 400 senhas, sendo uma por CPF. O tutor deverá levar documento de identificação com foto e um comprovante de residência, já que será feito um cadastro na entrada da vacinação.

Promovido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), o evento será realizado das 8h30 às 17h, no CMEI Tereza de Benguela, localizado na Rua Faisão, 1350, no bairro Capela Velha.

Nos últimos tempos, tem aumentado o número de casos suspeitos de Cinomose no bairro Capela Velha, devido a isso, a ação está sendo realizada na região. Além disso, também há o alto risco de transmissão de Leptospirose por causa do aumento das chuvas e alagamentos.