Nicolas Santos treina duro para encarar cinco lutas nos próximos meses

Nicolas Gabriel Mendes dos Santos é um lutador versátil, encara o que vier quando o assunto é artes marciais. Com apenas 16 anos, 4 deles lutando, já participou de competições de wrestling, kickboxing, MMA e jiu-jitsu. Recentemente foi destaque nos Jogos da Juventude, realizados em São Paulo, lutou Wrestling e conquistou o 1º lugar no estilo livre e 3º lugar no estilo greco-romano, ambos na categoria até 110 quilos. Em uma chave extremamente difícil, Nicolas lutou ao lado de pesos pesados, venceu cinco adversários e foi a grande surpresa da competição.

Atualmente treinando na academia Chute Boxe Monstro, Nicolas tem grandes ambições no mundo das artes marciais, por isso, não se acomoda entre uma luta e outra. “Estou focado nos meus próximos desafios. No sábado (11/11) vou participar da Boxe The Titans, em Curitiba e já no domingo seguinte (dia 19) tenho uma luta de jiu jitsu no Imortal FC, no Tork’n Rool”, comenta.

A agenda do lutador não termina aí, está lotada até o final do ano, no dia 02/12 ele vai encarar uma luta de MMA no Paranaguá Fight, na Praia de Leste; no dia 09/12 lutará kickboxing na Castro Fight Night, em Castro; e finalmente no dia 17/12 vai enfrentar outra luta de kickboxing no Hard Combat, na Arena Santa Fé, em Curitiba.

Para acompanhar o lutador Nicolas Santos, siga-o no Instagram @nick_cbm.

Foto: Divulgação / Cob.org.br

Edição n.º 1388