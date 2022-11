Nissan que tinha sido roubado foi abandonado e incendiado

Recentemente a Polícia Militar de Araucária recebeu um chamado de que na rua Maritacas, no bairro Capela Velha, havia um veículo Nissan abandonado que estava em chamas. Uma equipe se deslocou até o endereço e acionou o Corpo de Bombeiros, que conseguiu conter o fogo.



Na sequência, o veículo foi levado até a sede da 2ª Cia da PM, e ao fazer a checagem do número do motor, constatou-se que o mesmo estava com alerta de furto. Sendo assim, a PM providenciou o transporte até a Delegacia de Araucária, para as medidas necessárias.