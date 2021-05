No Boqueirão, rua de chão batido é alvo de reclamações

Os buracos na rua Boles Tonchak podem estar com os dias contados. Foto: Marco Charneski

Moradores da rua Boles Tonchak, no bairro Boqueirão, estão reclamando que a via não tem asfalto e está cheia de buracos. Eles afirmam que já foram até a Prefeitura pedir a pavimentação e a resposta que teriam ouvido foi que não há projetos para tal obra. Segundo os moradores, por ser uma via de chão batido, os buracos aumentam cada vez que chove. “Isso sem contar a poeira que somos obrigados a conviver todos os dias. Vimos tantas ruas sendo asfaltadas na cidade, porque a nossa não é contemplada?”, questionou um dos moradores.

Outra moradora da rua também criticou o fato de mesmo sem a pavimentação, a rua não receber pelo menos um serviço de tapa buracos. “Se não podem asfaltar, pelo menos mandem as máquinas para dar uma melhorada na rua, para tapar os buracos e deixá-la mais transitável”, disse.

Sobre a reclamação, a Secretaria Municipal de Obras (SMOP) informou que a rua Boles Tonchak entrará no cronograma de projetos para pavimentação. Explicou ainda que o trabalho de manutenção de vias é constante no município, e que apenas para serviço de tapa buracos, por dia, são usadas cerca de 20 toneladas de massa asfáltica, produzidas por usina própria da Prefeitura. E também lembrou os moradores que as solicitações de serviços da SMOP podem ser feitas pelo site da Prefeitura, pelo aplicativo Atende.Net ou pelos números (41) 3614-7580 / 7603.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1261 – 13/05/2021