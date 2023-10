Ainda que timidamente, o calor tem dado o ar da graça nos últimos dias. Alguns o amam, outros o odeiam, mas é inevitável não sentir a sua presença. E quando ele chega, nada melhor do que curtir uma piscina com os amigos e procurar um espaço de lazer e diversão para passar momentos inesquecíveis com sua família ou seus amigos.

O clube de campo Savana é um local ideal para aproveitar um dia típico de verão, além dos espaços pensados tanto para adultos como crianças, o clube também conta com salão de festas que pode ser alugado para eventos. São 46 mil metros quadrados em toda a sua extensão, sendo 9 mil metros quadrados de área construída, onde os clientes podem se divertir e mais 7 mil metros de área verde pra você respirar ar puro.

No Clube de Campo Savana a diversão da sua família está garantida 1

Na área construída, o Savana possui sete piscinas, cinco para adultos e duas infantis; cerca de 21 churrasqueiras; quadras poliesportivas; mesas oficiais de sinuca; tanques para pesque-pague; espaço lounge para narguiles administrado pela DG; lanchonete que serve porções, lanches, deliciosos hamburgueres e bebidas variadas. O local também possui salão de festas para eventos em geral, desde aniversários até casamentos, formaturas e eventos corporativos, que comporta até 250 pessoas. Entre os benefícios estão lugar de fácil acesso, com várias opções de pacotes para toda a família. O estacionamento também é amplo, com vaga para até 200 veículos.

O clube de campo Savana está localizado na rua Augusto Borkowski, na localidade de Guajuvira e funciona de quarta a domingo, das 10h às 18h. Consultas de valores, agendamentos de churrasqueiras para os finais de semana e reservas do salão de festas podem ser feitos pelo WhatsApp (41) 98517-5950. Eventualmente o Savana também realiza eventos próprios e para ficar atento as novidades é só seguir o clube no Instagram @savanalazerediversao ou no Facebook Savana lazer e diversão

Foto: Marco Charneski.

Edição n.º 1383