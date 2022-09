No dia do seu aniversário, homem que passava mal foi salvo pela GMA e pelo SAMU

Exatamente no dia do seu aniversário, um homem de 29 anos foi salvo pela Guarda Municipal de Araucária e pelo SAMU e ganhou a chance de poder completar muitos outros anos de vida, ao lado da esposa e dos filhos, de 4 e 5 anos. Tudo aconteceu na manhã de segunda-feira (19/09) quando uma mulher, desesperada, foi até a sede da GMA pedindo socorro, porque seu marido não estava conseguindo respirar. Ela também relatou que na noite anterior o companheiro já estava com falta de ar.

Imediatamente, uma equipe se deslocou com a mulher até a residência do casal, localizada a uma quadra da sede. No local, estava o homem deitado na cama, com muita dificuldade para respirar. Imediatamente os GMs informaram a Central via rádio e pediram o apoio do SAMU.

A ambulância Alpha, com suporte médico, chegou em exatos 4 minutos e constatou que o caso era muito grave: o homem apresentava edema de glote, que estava obstruindo as vias aéreas, não apresentava respostas e sua saturação era baixíssima.

Ou seja, a vítima estava prestes a “parar”. No entanto, a ação rápida do Dr. Eckard, do socorrista Devison e da enfermeira Andreia, salvou sua vida. Depois de quase uma hora de procedimentos de reanimação e medicação, a equipe conseguiu estabilizar a vítima para o transporte até o hospital.

A GMA, com um razoável treinamento em APH de Combate, comentou ter ficado admirada com o empenho da equipe do SAMU nos procedimentos, que salvaram a vítima. “Eles lutaram bravamente para salvar a vida do homem! Deram a ele o maior presente que poderia ter recebido no dia do seu aniversário: lhe devolveram a vida! Parabéns à equipe do SAMU e que Deus lhes compense”, disse a GMA.