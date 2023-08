Noite de sábado termina com incêndio no bairro Costeira

No final da noite deste sábado (05/08), o Corpo de Bombeiros atendeu um chamado de incêndio ambiental no loteamento Uirapuru, localizada na rua Antônio Soczek no bairro Costeira, próximo ao supermercado Condor.

A equipe de bombeiros chegou rapidamente ao local do ocorrido e obteve êxito em controlar o incêndio que, felizmente não se espalhou e não deixou nenhuma pessoa ferida.

Os bombeiros afirmaram que esse tipo de incêndio é bastante comum nessa época do ano, em que as temperaturas começam a ficar mais secas e reforçam que a população tome cuidado ao atear fogo em resíduos de lixo ou quaisquer outros objetos que possam causar incêndios.