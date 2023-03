Nos minutos finais, Três Jardins empata com o Novo Mundo na Taça Paraná

O Três Jardins enfrentou o Novo Mundo em casa no sábado (4) e empatou em 1X1, mantendo a liderança do Grupo B da Taça Paraná por mais uma rodada. A partida aconteceu no Centro Esportivo do Costeira, e foi válida pela segunda rodada do grupo B. Ambos os gols aconteceram na etapa complementar, em momentos distintos. Eder, da equipe visitante, fez o gol logo aos 6 minutos do primeiro tempo, mudando a dinâmica do jogo. Já o time da casa marcou o gol de pênalti no segundo tempo, aos 53 minutos, com o jogador Maranhão.

A equipe do Três Jardins venceu por 1X0 a equipe do Milionário/Ajax, em Guarapuava, em jogo válido pela primeira rodada. Do outro lado, o Novo Mundo realizou o seu primeiro jogo na competição, representando o futebol da liga de Curitiba.

Próxima partida

A equipe do Três Jardins terá folga na próxima rodada e voltará a jogar no sábado (18), às 15h30, novamente em casa, no Centro Esportivo Costeira, contra o AAFG/Ajax de Guarapuava e depois encerramos a fase contra o Novo Mundo, na casa do adversário.

“Foi um jogo extremamente difícil, enfrentamos o campeão da Série A de Curitiba, mas apesar de termos saído atrás no placar e ainda termos um jogador expulso, fomos atrás e no último lance conseguimos empatar. Pelas circunstâncias do jogo, o resultado foi excelente, fizemos quatro pontos. Falta uma pontuação ainda para a classificação da semifinal, mas demos um passo importantíssimo”, disse o treinador Marcos Franco.

