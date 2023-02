O vereador Celso Nicácio (PSD) segue internado no Hospital do Rocio, em Campo Largo. Esta semana faz trinta dias que uma inflamação no fígado o levou para um quarto hospitalar. A boa notícia é que o edil já foi submetido ao procedimento para drenar o líquido que estaria causando essa inflamação. Os médicos avaliaram como positiva a cirurgia e a tendência é que ainda esta semana ele deixe o leito de UTI e passe para um de enfermaria.