Notas políticas: De casa nova

Aos poucos os setores administrativos da Câmara já estão de mudança para o novo bloco da Casa. Recém-entregue, o espaço abrigará setores como o administrativo, compras, jurídico e outros. Além disso, no andar superior, fica o novo gabinete da presidência, de onde Ben Hur Custódio de Oliveira (Cidadania) já começou a despachar.

O espaço ainda tem uma imensa mesa de reuniões para conversas com os demais vereadores. “Usaremos esse espaço para conversas com a população, sindicatos, entidades representativas de uma maneira geral sobre projetos que estejam em tramitação pela Câmara”, comentou o presidente.

De volta

O prefeito Hissam Hussein Dehaini já reassumiu o cargo de chefe do Poder Executivo novamente. Ele ficou em férias uma semana para uma viagem particular ao Caribe.

Licença

Embora ainda não esteja certo, é possível que Hissam volte a se licenciar ao longo dos próximos dias por questões de saúde. Ele precisa se submeter a uma pequena cirurgia.

Balança

A Secretaria de Urbanismo está adquirindo uma balança automotiva móvel para que o Departamento de Trânsito da Prefeitura possa utilizar em ações de fiscalização contra o excesso de peso de caminhões que trafegam pelas estradas rurais de Araucária. O equipamento se mostrou uma necessidade ao longo dos últimos anos após o prefeito Hissam asfaltar praticamente duzentos quilômetros de vias do interior da cidade. Como essas ruas estão um tapete, tem muita empresa trafegando por elas com os veículos até a boca, infringindo a tonelagem máxima informada nas placas de sinalização dessas pistas.

Área urbana

Além do interior, essa balança também poderá ser utilizada em ações de fiscalização em vias urbanas, principalmente em ruas como a Manoel Ribas e Costa e Silva, onde volta e meia são vistos caminhões carregados até o talo.

ESTAR

Falando em fiscalização, foi concluído o processo para escolha da empresa que ficará responsável pela locação dos equipamentos do estacionamento rotativo de Araucária. Como se sabe, há alguns meses que o tempo máximo de utilização das vagas da região central da cidade não vem sendo controlado por conta do final do contrato de cessão desses leitores.

Com carro

A previsão da Secretaria de Urbanismo é que o controle da utilização das vagas de estacionamento volte a ser feito em trinta dias. A vencedora da licitação foi a Cidatec, que fornecerá também os veículos em que as câmeras serão instaladas.

Duas regras

As regras do ESTAR seguirão sendo as mesmas, com o motorista podendo utilizar gratuitamente as vagas do rotativo por duas horas.

Novos semáforos

Outra boa notícia é que a Prefeitura está concluindo o processo de compra de equipamentos semafóricos para instalar em alguns cruzamentos da cidade. A previsão é que até o final do mês ou primeira quinzena de agosto o contrato com a empresa que vencer o certame seja assinado.

Prioridade

Entre os cruzamentos em que a Prefeitura pretende instalar esses conjuntos semafóricos estão as ruas Marcelino Jasinski com João Besciak, no conjunto São Sebastião. Lá, toda semana, há acidentes e quando não há, cruzar a via é complicado, principalmente nos horários de pico.

Costeira e Campina da Barra

Outros dois locais em que também devem ser instalados esses semáforos é o cruzamento da Miguel Bertolino Pizzatto com Capivari e na rua das Flores com Minas Gerais.

Recesso

Como havíamos informado na semana passada, as sessões plenárias semanais da Câmara só voltam em 1º de agosto. É o chamado recesso legislativo de meio de ano.

Banheiro da Praça

Embora não seja engenheiro, o vereador Fábio Pavoni (PV) anda cismado com o valor que a Prefeitura está investindo para ampliar e reformar o banheiro da Praça Vicente Machado. Diz ele que o custo ficou muito alto, questionando – de certa forma – o trabalho de servidores efetivos da Secretaria de Planejamento que fizeram a planilha de itens desta concorrência.

Estrutura

Importante ressaltar que quando um questionamento acerca de licitações parte de um vereador é vital que ele seja feito com um mínimo de embasamento. Afinal, a Câmara oferece a cada edil um certo número de assessores e estes deveriam subsidiar os parlamentares para que esses não ficassem fazendo postagens que gerem desinformação nas redes sociais.

Aprovadas

Falando em fiscalização, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) aprovou a prestação de contas da gestão do prefeito Hissam Hussein Dehaini referente ao ano de 2020. O relator do processo foi o conselheiro José Durval Mattos do Amaral.

Fim de Feira

A Vara Criminal de Araucária condenou dois advogados por crimes cometidos no âmbito da operação Fim de Feira, deflagrada em 2016 quando o prefeito da cidade era Rui Sérgio Alves de Souza.

CMTC

Os dois condenados nesse processo são os advogados Giovanni Antônio de Luca e Bianca Oliveira de Souza. O primeiro pegou 11 anos de prisão e a segunda 10. Giovanni era diretor jurídico da CMTC naquela época e Bianca uma advogada que ele contratou sem respeitar as regras que devem ser seguidas em toda compra com recurso público. Muito possivelmente quem more em Araucária nunca deva ter ouvido falar desses dois personagens. Eles foram introduzidos no contexto político/administrativo araucariense quando Rui trouxe para cá o pessoal que ficou conhecido como a Turma de Cubatão.

