Notas políticas: Diferença

.

A confirmação de que o valor da tarifa de ônibus em Araucária passa a ser de R$ 1,00 a partir da próxima segunda-feira, 13 de novembro, deve agitar as rodas de bate-papo político da região metropolitana. Isso porque, como se sabe, a tarifa barata aliada com transporte de qualidade se tornou um cartão postal da cidade. E nem poderia ser diferente. Afinal, em Curitiba, por exemplo, o cidadão paga R$ 6 para acessar um busão mantido pela URBS.

Concurso na Câmara

A Câmara de Vereadores se prepara para – em breve – lançar um concurso público para preenchimento de vagas em seu quadro de servidores efetivos. A responsabilidade pela organização e aplicação das provas será da Fundação de Apoio ao Campus de Paranavaí da Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí (FAFIPA).

Cargos

O novo concurso servirá para o preenchimento de vagas de ensino superior, médio e fundamental. Serão contratados advogados, analistas administrativos para as área orçamentária e financeira, redação, recursos humanos e tecnologia da informação. Também haverá vagas para arquivistas, contadores, auditores de controle interno, assistente administrativo, assistente legislativo, recepcionista, auxiliar administrativo e motorista. A previsão da direção da Câmara é de que entre 15 e 20 mil pessoas participem do concurso.

Prefeitura

Outro concurso que deve ser aberto em breve é para preenchimento de vagas na estrutura de cargos efetivos da Prefeitura. O edital irá prever vagas de nível fundamental, médio-técnico e superior nas áreas da Saúde e Educação. A organização das provas também caberá à FAFIPA.

Anote aí

Para nível fundamental as vagas disponíveis serão de auxiliar de consultório odontológico. Já as de nível médio/técnico serão de técnico em higiene dental e técnico em radiologia. Já para os de nível superior os postos disponíveis serão de analista de desenvolvimento social – pedagogo, fonoaudiólogo, médico auditor, médico ginecologista e obstetra, médico neurologista pediátrico, médico pediatra, médico radiologista, nutricionista, professores, professores pedagogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais.

FIA

Falando em servidores públicos, esta semana aconteceu mais uma reunião daquela comissão que anda discutindo os projetos de lei resultantes do estudo feito pela Fundação Instituto de Administração (FIA). O encontro aconteceu nesta quarta-feira, 8 de novembro, e foi considerado muito produtivo pelos presentes. O tema abordado nessa reunião dizia respeito a eventuais alterações na carreira do magistério.

Próxima semana

E por falar nessa comissão, na próxima semana acaba o prazo de três meses concedido pelo prefeito Hissam para que sindicatos, servidores e Fundo de Previdência sugiram mudanças ao projeto que havia sido enviado à Câmara. Para quem não lembra da história, em setembro estes projetos já estavam em tramitação pela Câmara, sendo que – após uma negociação entre Hissam e os vereadores que pertencem a sua base de apoio – ficou acertado de que as propostas retornariam ao Executivo para debates complementares. Essas conversas perdurariam por 90 dias. O prazo se expira no próximo dia 16 de novembro. A expectativa é que já na semana seguinte, Hissam devolva os projetos ao Legislativo.

CPI

E falando em FIA, nessa quinta-feira (9) tem mais uma rodada de oitivas da Comissão de Inquérito aberta pela Câmara para apurar eventuais inconsistências no processo de contratação da Fundação. Dessa vez serão ouvidos três pessoas vinculadas ao Fundo de Previdência: Liane Judite Muraro, Alisson Buangarther e Hector Paulo Burnagui. Os trabalhos começam às 10h no plenarinho da sede do Poder Legislativo.

Atualização: após a publicação da edição impressa, a direção do SIFAR entrou em contato com esta Coluna para informar que um equívoco na nota com o título “FIA”. Isto porque informamos que nenhum representante da entidade havia comparecido ao encontro mencionado na nota. O SIFAR explicou que se fez presente nas pessoas de Nathalie Pavese Ferreira e Gilson Jeri Favetti, juntamente com um representante jurídico do sindicato. A edição digital da coluna Notas Políticas foi editada às 18h de 09/11/2023

Edição n.º 1388