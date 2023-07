Notas Políticas: Dona Hilda no comando

Desde segunda-feira, 10 de julho, temos uma mulher no comando da cidade. Hilda Lucalski é a prefeita em exercício pelas próximas duas semanas.

Férias

Dona Hilda está substituindo o prefeito Hissam Hussein Dehaini, que está em férias.

Animada

A prefeita em exercício, aliás, está com uma agenda pra lá de ativa nesta semana. Já andou convocando vários secretários municipais para ver como está o andamento de cada secretaria e deixou avisado: quem está em férias é só o prefeito. Ela quer todos os secretários mantendo o ritmo de trabalho.

Bate-papo

E O Popular bateu um papo com Dona Hilda. Na oportunidade ela falou sobre as prioridades para esses dias em que estiver no comando da cidade. A matéria você lê em nossa página nove.

Câmara

Foi agitada a sessão plenária da Câmara desta terça-feira, 11 de julho. A animação não era necessariamente por conta da quantidade de projetos em votação ou algo assim. E sim no falatório mesmo.

Saúde

Pauta que sempre gera pontos de vista, a saúde tomou conta de muitos discursos. Era vereador respondendo indireta daqui, mandando indireta dali e por aí vai. Falas que essencialmente servem para alimentar os bastidores da política local, mas que efetivamente não mudam muita coisa na vida do cidadão comum.

Oposição

E quem anda acelerando a língua para assumir o papel de oposição declarada à gestão de Hissam é Eduardo Castilhos (PL). Desde que assim se identificou, o edil tem dedicado boa parte de seus comentários em sessão para criticar alguma área da administração municipal.

Reação

Declaradamente integrante da base, o vereador Ricardo Teixeira (PSDB) é quem tem feito o contraponto as declarações de Castilhos. É um debate interessante. Ambos são bons de oratória.

Bombeiro

Presidente da Câmara, Ben Hur Custódio de Oliveira (Cidadania) tem sido o bombeiro quando os edis golpeiam abaixo da linha da cintura. Quando isso acontece, ele manda cada um para o seu corner para só depois autorizar o reinício da luta (de versões, claro).

Difícil

Há que se dizer que embora esteja se empenhando, a missão de Castilhos de fazer crer que agora é oposição não é das mais fáceis. Tanto é que a maioria das vezes ele inicia suas falas lembrando que cidade está bonita, que o interior está asfaltado e por aí vai, daí termina lembrando de um problema pontual aqui e outro acolá. Pesa ainda contra Castilhos o fato de ele sempre ter sido um defensor de Hissam. Defendendo ou se calando, inclusive, em muitos episódios que agora ele quer fazer crer que considera uma deficiência do governo e não da conjuntura política brasileira.

Recesso

Falando em Câmara, a sessão ordinária desta terça-feira foi a última do mês de julho. A Casa terá agora duas semanas de recesso parlamentar. As ordinárias só voltam em 1º de agosto.

Normal

Embora não haja sessões nessas duas próximas semanas, os trabalhos administrativos da Câmara permanecem inalterados, com os vereadores e suas equipes atendendo normalmente em seus gabinetes.

Secretaria de Governo

Enquanto isso, do lado de cá da Rodovia do Xisto, temos um novo ocupante da vaga de secretário de Governo. Hissam nomeou, na semana passada, Laecio Monteiro Carvalho para o cargo. Apesar do Carvalho no sobrenome, Laecio não tem nenhum parentesco com Genildo Pereira Carvalho, que era o antigo titular da pasta.

Empenhado

Laecio é figura conhecida no meio político local, mas sempre atuou mais nos bastidores. Entusiasta da cidade de Araucária, ele tem encarado a oportunidade dada por Hissam com muito empenho e serenidade. Afinal, o cargo de secretário de Governo exige que seu ocupante procure ser um algodão entre os cristais.

Mais próximo

Inclusive, Laecio acompanhou presencialmente esta semana a sessão plenária da Câmara. Até porque, como se sabe, a articulação institucional entre Executivo e Legislativo é também uma das funções da SMGO. A visita foi bem recebida pelos vereadores.

Samuel no PT

O ex-secretário de Planejamento, Samuel Almeida da Silva, esteve reunido com filiados ao PT de Araucária no último dia 11 de julho. Do encontro também participaram representantes do Sindiquímica, Sindimont, Sindipetro e Sismmar. A conversa foi com os olhos voltados para as eleições do ano que vem. Nesse bate-papo ficou acordado verbalmente que Samuel se filia ao PT ainda esta semana.

Pré-candidato

E ainda conforme o verbalmente acordado, Samuel chega ao PT para ser o candidato a prefeito do partido nas eleições de 2024. A confirmação oficial dessa condição, obviamente, não será feita por enquanto. Porém, o trabalho daqui pra frente, inclusive nas conversas com o PV e PC do B, que também integram a Federação, será toda para viabilizar o nome de Samuel.

Enquadro

Também pensando em 2024, o PDT reuniu sua direção nos últimos dias para dar um enquadro no vereador da legenda, Aparecido da Reciclagem. Embora nunca tenha sido habitual a sigla fazer orientações partidárias ao edil, os pedetistas querem agora obrigar Aparecido a assinar o requerimento de abertura da CPI da FIA. Querem ainda obrigar o edil a votar contrário a qualquer projeto de lei que chegue a Câmara propondo alterações na legislação previdenciária e de pessoal dos servidores públicos municipais.

Estratégia

A boca pequena, o comentário que rola é que a ideia do PDT local é fazer com que Aparecido motive uma ação da legenda contra ele por infidelidade partidária. No cenário pintado pelos pedetistas arquitetos da ideia, Aparecido perde o mandato e em seu lugar entra o suplente da legenda, Fábio Alceu, que — como se sabe — é pré-candidato a prefeito em 2024. Caso o plano de tomar o mandato de Aparecido dê certo, Fabio usaria esse resto de legislatura para tentar catapultar seu nome, tornando-o viável para uma disputa majoritária.

Edição n. 1371.

Foto: Secretária Municipal de Comunicação.