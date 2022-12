Notas Políticas – Eleitos

A comissão eleitoral responsável pelo processo de escolha dos novos membros dos conselhos Fiscal e Administrativo do Fundo de Previdência Municipal de Araucária (FPMA) divulgou o nome dos vencedores da eleição que terminou no último dia 15 de dezembro. Como era esperado, o grosso dos representantes foram apoiados pelos dois sindicatos atrelados ao funcionalismo municipal, Sifar e Sismmar.







No segmento de aposentados quem ficou com a vaga disponível para o Conselho Administrativo do FPMA foi Jorge Galarce, com 245 votos. Já para o Conselho Fiscal venceu Adriana Martins da Silva, com 209 votos.

Já os representantes da Câmara no FPMA no Conselho Administrativo serão Samuel Cracco e Jacqueline Nair Kampa, com 15 e 12 votos, respectivamente. Já para o Conselho Fiscal o escolhido foi Donizete Quito Prestes de Jesus, com 16 votos.

Já entre os candidatos que concorriam pelo segmento da Prefeitura os eleitos para o Conselho Administrativo foram Hector Paulo Burnagui (663 votos), Marcia de Souza Silva (310 votos), Ademir Lourenço (260 votos) e José Afonso Strozzi (191 votos). Para o Conselho Fiscal os eleitos foram Simeri de Fatima Ribas Calisto (412 votos), Lisiane de Fatima Ribas de Oliveira (314 votos) e Rodolfo Luis da Luz (295 votos).