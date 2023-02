Notas Políticas: Garantido

O prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania) autorizou a prorrogação por mais doze meses do termo de cooperação técnica com a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (AMEP), antiga Comec, para garantir a manutenção da integração do transporte coletivo em Araucária. Com isso, o passageiro araucariense continuará tendo acesso aos ônibus metropolitanos sem a necessidade do pagamento de uma nova tarifa. Como acontece hoje, a integração metropolitana continua sendo feita nos terminais Central e Vila Angélica.

R$ 15 milhões

Para garantir a integração, assim como em anos anteriores, a Prefeitura terá que aportar R$ 15.372.112,08 aos cofres da AMEP. O valor é dividido em doze parcelas. Ou seja, manter a integração custa aos cofres municipais quase R$ 1,3 milhão mensalmente.

Equipamentos

E falando em investimentos, a Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP) acaba de adquirir três novas retroescavadeiras hidráulicas para reforçar o seu parque de máquinas. O investimento nos equipamentos é superior a R$ 1,5 milhão. Dois desses brinquedos são escavadeiras sobre rodas e custaram R$ 399 mil cada. Já a outra é uma escavadeira sobre esteiras e custou R$ 770 mil.