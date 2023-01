Notas Políticas: Infraestrutura

O prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania) encaminhou à Câmara um projeto de lei solicitando autorização para que a Prefeitura possa contratar operações de crédito junto à Caixa Econômica Federal até o limite de R$ 200 milhões. A expectativa é que o projeto seja analisado e votado em duas sessões até o final da primeira quinzena de fevereiro.

Educação e Saúde

O objetivo de Hissam é utilizar esses recursos em obras estruturais das áreas de Educação e Saúde. Só novas escolas e Cmeis que ele pretende licitar neste ano são dez. Além disso, ele pretende edificar outras dez unidades básicas de saúde com o restante dessas linhas de financiamento. O prefeito defende que, depois de prontas, a cidade não precisará se preocupar com a infraestrutura de saúde e educação da cidade pelos próximos trinta anos.

Lídia Zampieri

E falando em importantes obras, a de abertura e pavimentação da Lídia Zampieri foi retomada esta semana. A via ligará a rua Marcelino Jasinski, no bairro Tindiquera, à rua Eli Volpato, no Thomaz Coelho.

Entraves

Iniciada no ano passado, a rua Lídia Zampieri acabou tendo as obras suspensas em meados do ano passado para algumas adequações ao projeto original. O primeiro dos problemas havia sido uma adutora da Sanepar, cuja a existência não foi prevista pela empresa que elaborou o projeto de pavimentação, isto lá em 2010. Foi necessário então conversar com a companhia de saneamento para que fossem feitas as adequações nessa adutora. Como a obra precisava da aprovação do conselho da Sanepar, a autorização para o serviço só saiu nos últimos dias.

PR-423

O outro empecilho envolvendo a abertura e pavimentação da Lídia Zampieri foi uma discussão sadia com o Governo do Estado por conta do traçado da via. Acontece que está sendo concluída a revisão do projeto para continuidade da PR-423, que hoje morre ali nas proximidades da CSN. O prolongamento da rodovia cortará a Lídia e a Comec (que agora mudou de nome) pediu para que a Prefeitura – antes de continuar a obra – fizesse um projeto prevendo uma espécie de viaduto nessa intersecção. A forma como isso seria feito é que consumiu certo tempo, mas também nos últimos dias ficou combinado que a Secretaria de Planejamento aportará recursos junto à Comec, que ficará responsável por adaptar o projeto de duplicação da PR-423, sendo que quando a obra for executada haverá previsão desse viaduto. Assim, estando bom para ambos os lados, foi possível a retomada da Lídia Zampieri.

Nova saída

Quando concluída, a Lídia Zampieri irá facilitar muito a vida das empresas e caminhoneiros que abastecem no pool de combustíveis instalado as margens da rua Eli Volpato.