Notas políticas: Janela fechada

A semana de 8 de abril se iniciou com um dos prazos mais importantes do calendário eleitoral fechado: o das acomodações partidárias.

Isto porque, como se sabe, a legislação eleitoral estabelece que os interessados em disputar as eleições precisam estar filiados as legendas pelas quais concorrerão ao pleito há pelo menos seis meses.

Frentes

E agora com o cenário mais ou menos desenhado, já é possível conjecturar as frentes partidárias com chances de fazer legenda ou pelo menos ficar próximo a ela e fisgar uma ou outra vaga da sobra.

Fortes

Num primeiro momento é possível dizer que os partidos PSD, União, PL, Solidariedade, Republicanos e a federação PT/PV/PC do B conseguiram atrair nomes interessantes e em quantidade o suficiente para fechar chapas completas.

PSD

No PSD, por exemplo, estão três vereadores: Pedrinho da Gazeta, Celso Nicácio e Vagner Chefer, além de Vilmer Jacó, Rubens Cabrini e Juninho Padilha.

União

No União está o vereador Grilo, o cabeleireiro Paulinho Oliveira, Dr. Claudio, Renaldo Rodrigues, Protetora Adriana e Cleber Soczek.

PL

Já o PL tem nomes como o do vereador Eduardo Castilhos, Cabo Pereira, Germaninho, Fabio Pedroso, Nilso Vaz Torres e Xandão.

Solidariedade

Por sua vez, o Solidariedade tem no grupo o vereador Valter Fernandes, os ex-vereadores Leandro Preto e Alex Nogueira, Yracema, Patricia Soares e Investigador Djalma.

Republicanos

O Republicanos tem o vereador Ricardo Teixeira, Pastor Gusmão, Fafá, Marcio Nogueira e Seninha.

PV, PT, PC do B

Já a Federação PV, PT e PC do B tem os vereadores Aparecido Ramos e Fabio Pavoni, Gilmar Lisboa, Jenes Bueno, Nadir, Celina e Cris Rosa.

Incógnitas

Existem outros partidos que obviamente podem surpreender nestas eleições, com chapas que se mostrem bem competitivas, mas que não tem verbalizado os nomes do grupo. É o caso do MDB, por exemplo. Lá, o único nome que se ouve falar é de Olizandro Junior. Já na federação PSDB/Cidadania os nomes publicizados são o de Geraldo Carvalho e GM Guimarães. Por sua vez, no Podemos temos Edvino Kampa, Eduardo Mello e Elda Tuleski.

Quatorze

Sempre é bom lembrar que para formar uma chapa completa são necessários quatorze nomes, mantendo a proporção de gênero de 70% e 30%. Ou seja, em se lançando os quatorze candidatos, é preciso que cinco deles sejam mulheres e nove homens, ou vice-versa.

Mais provisórias

O site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atualizou nos últimos dias os responsáveis por mais três partidos na cidade: PRTB, PSDB e PSB.

PRTB

No PRTB a presidência ficou com Paulo Renauer. A vice-presidência com Eliceu Palmonari, a secretaria com Rafael Moises Joaquim e a tesouraria com Carine da Silva Santos Ferreira de Mello.

PSDB

Já na provisória do PSDB à presidência coube a Luciano José dos Santos Guimarães, a secretaria a Flaviano Cotovicz e a tesouraria a Rosemildo Gomes da Silva.

PSB

Quem também atualizou a provisória foi o PSB, que confirmou Fábio Alceu Fernandes como presidente, Patrick Alves Betim Moreira como secretário geral e Luiz Aleixo Panek como secretário de Finanças.

Em recuperação

Depois do susto que deu em seus eleitores, amigos e familiares, passa bem o presidente da Câmara, Ben Hur Custódio de Oliveira. Com o coração reforçado com quatro stents, ele ainda vai precisar de mais uns dias de repouso. Mas a expectativa é que já na semana que vem retome o comando das sessões plenárias da Câmara.

No comando

Com Ben Hur em licença saúde, coube ao primeiro vice-presidente da Câmara, Vilson Cordeiro (União) comandar a sessão plenária desta terça-feira, 9 de abril. Para o encargo extra de dirigir a plenária, Grilo trocou a tradicional camiseta por uma camisa de botão. Seguro, seguiu à risca o regimento, inclusive, pedindo para que os edis se atentassem ao tempo de uso da fala a que tinham direito.

Notas políticas: Janela fechada 1

Cultura

Alexandre Inckot Mikosz foi nomeado nesta quarta-feira, 10 de abril, para exercer o cargo de secretário municipal de Cultura e Turismo. Ele assume o posto que era de Jeferson Ophis que pediu exoneração com o objetivo de disputar as eleições municipais deste ano.

Procon

Também houve mudança na direção do Procon. Cleber Soczek, que estava no comando do órgão, deve ser candidato a vereador pelo União Brasil e por esta razão teve que pedir exoneração. Em seu lugar assume Leandro dos Santos Cavalcante.

Plantão

O Cartório Eleitoral de Araucária ficará aberto neste final de semana para que os araucarienses possam regularizar sua situação eleitoral e, deste modo, ficarem aptos a participar das eleições de outubro. No sábado (13) o horário de funcionamento será das 9 às 17h e no domingo (14) das 9h às 13h.