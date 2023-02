Notas Políticas: Mais dois anos

O prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania) encaminhou à Câmara de Vereadores um projeto de lei estendendo o prazo concedido ao Governo do Estado para construção de dois novos colégios estaduais em imóveis originalmente pertencentes ao Município.

Capela Velha e Costeira

O projeto de lei estendendo o prazo foi necessário porque originalmente o Município previu que – caso o Estado não construísse os colégios em dois anos – os imóveis retornariam para sua propriedade. Essas duas novas instituições de ensino serão erguidas no Costeira e no Capela Velha.

Vai sair

O Governo do Estado justificou que o atraso na construção dos colégios se deu em razão do período pandêmico e também porque foi necessário repactuar questões financeiras junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que financia as obras.