Notas políticas: Processante

A Câmara de Vereadores abriu nesta terça-feira, 24 de outubro, uma comissão processante contra o vereador Fabio Pavoni (PV). A instauração do grupo de trabalho foi requisitada por Ricardo Teixeira (PSDB), que entende que Pavoni quebrou o decoro parlamentar ao chamar os colegas de parlamento de “caras de pau” numa rede social.

Integrantes

As investigações acerca da eventual quebra de decoro por parte de Pavoni ficarão a cargo de três edis: Irineu Cantador (presidente), Eduardo Castilhos (relator) e Aparecido Ramos (membro).

Oito votos

Na eventualidade de ser levado a plenário um pedido de cassação do mandato de Pavoni seriam necessários oito votos para que o requerimento seja julgado procedente. E, na hipótese da perda do mandato, quem assumiria em seu lugar é o suplente Luís Coimbra, terceiro candidato mais bem votado pelo PV nas eleições municipais de 2020.

PRTB

O empresário Valdecir Santos é o novo presidente do PRTB em Araucária. Seu nome já foi lançado pela direção nacional da legenda no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Outros membros

Além de Valdecir, a provisória do partido também tem Gilsério Alves Moreira (vice-presidente), João Maria da Silva (secretário), Ronaldo Miguel Ribeiro (tesoureiro) e Carlos Alberto Moreira da Silva (vogal) em sua composição. O mandato desse grupo vai até 30 de dezembro de 2024.

Sem ponto facultativo

O prefeito Hissam já definiu como será o calendário de trabalho na Prefeitura ao longo da próxima semana. Não haverá expediente na segunda-feira, 30 de outubro, em razão do feriado da Padroeira de Araucária, e nem no dia 2 de novembro, por conta do feriado de Finados. Nos três outros dias da semana o expediente será normal.

De saída

A juíza titular da Vara Criminal de Araucária, Debora Cassiano Redmond, está deixando a cidade. Seu último dia de trabalho por aqui será nesta quinta-feira (26).

São José dos Pinhais

A magistrada foi promovida para comandar a Segunda Vara Criminal de São José dos Pinhais. O substituto dela aqui em Araucária ainda não está definido.

História

Ao longo de sua trajetória pela cidade, a magistrada instruiu importantes casos que mexeram com o dia a dia do poder público em Araucária. Boa parte das sentenças exaradas em ações penais deflagradas em razão das operações Fim de Feira e Sinecuras foram de sua lavra.

Infraestrutura

A Prefeitura concluiu a licitação para pavimentação de duas vias que vão fazer a ligação da PR-423, próximo à Gerdau, ao bairro Capela Velha. Trata-se das ruas Ladislau Karas e Alberto Bubniak. O certame foi vencido pela empresa VDL Pavimentação Ltda. pelo valor de R$ 7.511.690,02. O trecho a ser asfaltado é de dois quilômetros.

Afunilando

Aos poucos os partidos políticos com representação em Araucária começam a se organizar para as eleições municipais de 2024. Velhos e novos personagens da fauna eleitoral araucariense saem do armário para apresentar suas ideias e intenções para a cidade a partir de 2025.

PT

E falando em reuniões políticas, nesta sexta-feira, 27 de outubro, o diretório municipal do PT se reúne novamente para discutir a conjuntura política nacional, estadual e municipal, bem como apresentar seus pré-candidatos para as eleições vindouras.

Estação

O encontro dessa sexta-feira acontecerá na Rua Augusto Gawleta, 81, no bairro Estação. A conversa está marcada para se iniciar às 19h.

Candidatos

Hoje, ao que se sabe, o diretório municipal do PT é composto por 10 membros. O grupo está dividido em dois projetos. Um deles defende o nome de Samuel Almeida e outro de Hosana Marcondes como indicação do partido para compor a chapa majoritária a ser lançada pela federação Brasil da Esperança em 2024. É bom lembrar que da federação também fazem parte o PV e o PC do B.

8 a 2

Dentro dos corredores do PT, a contagem mostra que os representantes do diretório municipal pró-Samuel somam oito. Já os pró-Hosana somam 2.

Conversas e mais conversas

Muita água por debaixo da ponte ainda deve rolar até que a federação que reúne PT, PV e PCdoB sacramente a chapa que eventualmente vai disputar as eleições do ano que vem. Isso porque os três partidos têm seus nomes próprios para apresentar. O PV tem Rosane Ferreira e Fábio Pavoni. O PT tem Samuel Almeida e Hosana Marcondes e o PCdoB tem Ceslau Mika. Se esse grupo não conseguir chegar a um consenso localmente, a decisão passa para instâncias superiores da Federação.

De saída

Embora o PV apresente o nome de Fábio Pavoni como uma sugestão para as eleições majoritárias do ano que vem, ainda não se sabe se ele permanecerá no partido para o pleito de 2024. Ele teria convite para migrar para o PL. Inclusive, o edil prestigiou o encontro promovido pela legenda no início desta semana. Caso opte por deixar o PV, Pavoni deve fazer essa migração em abril do ano que vem, que é quando acontece a janela partidária.

Rádio peão

No final de semana circulou o boato de que um irmão e uma assessora do vereador Vilson Cordeiro (União), o Grilo, haviam sido presos durante uma abordagem realizada no bairro Campina da Barra pela Guarda Municipal. Como tudo que envolve político, não demorou para que a chamada rádio peão desse a entender que esses dois teriam tentado dar uma carteirada usando o nome de Grilo para se livrar do enquadro. A verdade, porém, não é bem essa. Acontece que os sujeitos presos não são nem irmão e nem assessora, respectivamente, do vereador. Da mesma forma, o parlamentar não fez qualquer movimento para sequer tentar “quebrar o galho” dos detidos.

Edição n.º 1386