Se você está se perguntando quem é Cris, a gente conta pra ti. Ela é uma servidora da Secretaria de Finanças responsável pela pastinha com as ordens de pagamento que precisam ser assinadas pelo prefeito. Diariamente ela coleta a assinatura do secretário de Finanças, Luciano Stall, nesses documentos e – em seguida – vai na cola de Hissam para explicar o que está sendo pago e também pegar sua assinatura na papelada.