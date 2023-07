Somos 151 mil araucarienses

Ao contrário da previsão inicial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada em 28 de dezembro, a população de Araucária não bateu a casa dos 166.699. Ficou bem abaixo disso. Os dados finais do CENSO 2022, tornados públicos nesta quarta-feira, 28 de junho, dão conta de que os araucarienses são 151.666. Ou seja, 15 mil pessoas a menos do que a primeira estimativa.

Os dados iniciais do IBGE também não se confirmaram em outras cidades de nosso entorno. Fazenda Rio Grande, por exemplo, não chegou aos 167 mil previstos, ficando na casa dos 148 mil moradores. Ou seja, nossa população segue sendo superior à deles.

Em termo de Paraná, nossa população apontada pelo Censo faz com que sejamos a décima maior cidade do Estado. Na previsão inicial estávamos em 11ª. Além do caráter informativo e uma fonte para definição de prioridades de políticas públicas pelos governos municipais, estaduais e a União, os dados do Censo são utilizados para calcular a distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Falecimento

O senhor Gilberto Custódio de Oliveira, pai do presidente da Câmara de Vereadores, Ben Hur Custodio de Oliveira (Cidadania), faleceu no último domingo, 25 de junho. Ele já estava acamado há mais de três meses, em razão de problemas decorrentes da diabetes. Ao presidente e toda sua família, nossos sentimentos.

Luto

Em razão da morte de Gilberto Custódio de Oliveira, houve o decreto de luto oficial no Município por três dias.

Aniversário

E nessa semana triste para a família de Ben Hur, ele também completou aniversário. Fez 53 anos de vida nesta quarta-feira, 28 de junho. Ao presidente da Câmara, nossas felicitações.

Sessão

Em razão do falecimento de seu pai, Ben Hur acabou não presidindo os trabalhos da sessão da Câmara desta terça-feira, 27 de junho. A missão então coube ao primeiro vice-presidente da Casa, Vagner Chefer (Podemos).

Tranquila

Embora tenha sido a primeira vez em que presidiu os trabalhos da Câmara, podemos dizer que Chefer se saiu bem. Seguiu as orientações da direção técnica da Casa na condução da ordem do dia e não precisou usar da prerrogativa de presidente para cessar a palavra de nenhum edil.

Mais jovem

Embora não haja registro nos anais da Câmara, puxando pela memória, é possível dizer que Chefer tenha sido o vereador mais jovem desde a redemocratização a conduzir uma sessão plenária do Poder Legislativo. Vagner tem apenas 29 anos.

Novidade

Ainda sobre a sessão da Câmara, antes da abertura dos trabalhos, chamou a atenção a utilização da tribuna da Casa pelo presidente do PL, Clodoaldo Sizenando. Não é comum que um espaço tão nobre seja liberado para falas político-eleitoreiras. Até porque isso pode abrir um precedente para que toda semana representantes de agremiações partidárias diversas peçam para usar a tribuna para falar sobre seus planos partidários e eventuais mudanças de rumo em seus planos para essa ou aquela eleição. A tribuna deveria ser utilizada essencialmente pelos parlamentares e por pessoas cujo teor da mensagem pudesse contribuir ou não com matérias pautadas na ordem do dia.

Descontentes

No caso específico de Sizenando, ele usou a tribuna para falar que o PL está descontente com a gestão do prefeito Hissam Hussein Dehaini e que a sigla, em comum acordo com sua executiva municipal e com a executiva estadual, está pensando num projeto político que não tenha como orientação a liderança do atual prefeito. Tal desejo, embora legítimo, não deveria ser anunciado da tribuna da Câmara.

Castilhos

Já com os trabalhos iniciados, o vereador Eduardo Castilhos, único representante do PL na Câmara, corroborou com o discurso de Sizenando. Disse que ele e o PL estão descontentes com a forma que Hissam administra a cidade. Afirmou ainda que daqui para a frente o partido seguirá um rumo diferente e que quem quiser que chame esse rumo de oposição.

Defesa

Logo após a fala de Sizenando e de Castilhos, o vereador Ricardo Teixeira (PSDB) fez uso da palavra. Num discurso duro, endereçado a Castilhos e a Sizenando, mas sem citá-los, ele disse que falar todo mundo fala, mas que quem está fazendo mesmo a diferença na vida dos araucarienses é a gestão do prefeito Hissam. Lembrou que daqui para a frente vai aparecer muita gente com discurso eleitoreiro pensando num carguinho futuro, tentando falar bonito, mas que a população não vai cair nessa, já que a cidade está mais bonita, com investimentos no transporte coletivo, na educação e na infraestrutura, benefícios estes que estão sendo usufruídos por todos que vivem Araucária.

Sessões extraordinárias

A Câmara convocou duas sessões extraordinárias para esta semana. Uma para esta quinta-feira, 29 de junho, às 14h15, e outra para sexta-feira (30), às 14h15. Ambas têm como objetivo votar e aprovar em primeira e segunda votação dois projetos de lei. Um o que concede reajuste aos servidores públicos municipais de 3,83% e o outro o que reajusta o valor do auxílio-alimentação do funcionalismo para R$ 1.100,00.

Drenagem

Esta semana foi concluída a fase de propostas da licitação para escolha da empresa que ficará responsável pela readequação da rede coletora e de galeria de águas pluviais de parte da avenida Victor do Amaral, no Centro. A vencedora foi a Viaplan Engenharia Ltda., que fará o serviço por R$ 2.673.203,14.

Alagamentos

Essas obras são necessárias para evitar situações de alagamento no trecho da Victor do Amaral, quase esquina com a Miguel Bertolino Pizzatto. Bem próximo a comércios como a Lojas Santista, Farmácia Nissei e outras. Em chuvas torrenciais naquela região, como se sabe, a água acaba não sendo absorvida pelas galerias, fazendo com que aconteçam inundações em vários estabelecimentos.

Dionísio Gembarowski

Foi publicado na semana passada o edital de licitação para escolha da empresa que ficará responsável pela pavimentação de um trecho de 2,6 quilômetros da rua Dionísio Gembarowski, no Capela Velha. A abertura do certame acontece em 25 de julho e receberá investimento de até R$ 15,9 milhões.

