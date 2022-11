Notas Políticas – Tudo em pratos limpos, agora é 13 vereadores

Vários vereadores utilizaram a sessão plenária desta terça-feira, 22 de novembro, para relatar o trabalho que vem fazendo sempre que chegam até eles reclamações quanto ao atendimento prestado em serviços de saúde da cidade. Ressaltaram, inclusive, que na semana passada estiveram com o titular da pasta de Saúde, Adilson Seidi Suguiura, pontuando diversas dessas situações.

Carta branca

Os edis pontuaram também que a Secretaria de Saúde é uma pasta estruturada e que o seu titular, como se sabe, tem carta branca do prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania) para promover as ações necessárias para que a população seja bem atendida em todas as unidades de saúde da cidade. Da mesma forma, disseram os vereadores, orçamento não tem faltado para que o trabalho possa acontecer.

De vento em popa

Os primeiros dias do Natal Iluminado de Araucária tem sido só de elogios. Mesmo com algumas pessoas aparentemente torcendo contra, a população de modo geral está encantada com as atrações preparadas pela Prefeitura para este final de ano na cidade.

Cultura e Turismo

Foi publicado em edição suplementar do Diário Oficial do Município, veiculada no final da tarde desta quarta-feira, 23 de novembro, o decreto de exoneração do secretário de Cultura e Turismo, Eduardo Tavares de Lira. A saída foi consensual, sendo que Hissam agradeceu Eduardo pelo trabalho desenvolvido à frente da pasta ao longo dos últimos anos.

Tudo em pratos limpos

O vereador Ricardo Teixeira (PSDB) se reuniu esta semana com a direção da Escola Municipal Sebastião Tavares para uma conversa sobre recentes reclamações que chegaram ao seu gabinete dando conta de que a comunidade escolar não estaria sendo atendida a contento por profissionais daquela instituição. O edil chegou a propor um requerimento solicitando informações, mas a direção da escola – sempre muito zelosa – convidou Ricardo para esse bate-papo, oportunidade em que sanaram as dúvidas objeto da proposição. O parlamentar ficou satisfeito com a conversa e optou por retirar seu pedido de informações de pauta. Ele seria votado nesta terça-feira (22). Ressaltou ainda que conversas como essa ajudam a manter em sintonia o trabalho de fiscalização, que é dever dos vereadores, e o de prestar informações das repartições públicas. Matéria vencida! Bora pra próxima!

Agora é 13

A Câmara de Vereadores realizou nesta quarta-feira, 23 de novembro, a audiência pública para discussão do projeto de emenda à lei orgânica que adequa o número de cadeiras na Câmara a partir da próxima legislatura. A proposta prevê que tenhamos mais duas vagas de vereadores em disputa nas eleições de 2024. Com isso, a população elegerá 13 e não mais 11 parlamentares. A expectativa é que o texto seja levado a plenário nas próximas sessões.