Nova associação surge para fomentar a cultura hip hop em Araucária

Com a finalidade de transmitir o conhecimento da cultura Hip Hop e desenvolver, organizar e apoiar eventos nesta área, foi fundada em Araucária no último dia 1º de novembro, a Associação Hip Hop Reação Periférica. No dia da fundação também tomou posse a primeira diretoria da entidade, que tem como primeiro presidente Marco Antônio Todescato, vice William da Silva Oliveira, primeiro secretário Diego Luis do Carmo Macedo, segundo secretário Rafael Vieira de Freitas, primeiro tesoureiro Willian Avelar de Ornelas e segunda tesoureira Fabiana dos Santos Custódio Maciel. O presidente do Conselho Fiscal é Pedro Marcelo Justi e como membros Gilmar Feliciano de Jesus, Jorge Henrique Cylke, Luiz Rafael Cylke e Juliano Carlos da Silva.

Antes mesmo de ser criada oficialmente, a associação já vinha trabalhando com projetos voltados ao movimento hip-hop, de break, e de outras danças. “Sentimos a necessidade da criação da associação no sentido de buscarmos uma melhor organização para podermos fomentar a cultura hip hop dentro do nosso município. A ideia é também promover eventos, sejam eles com foco cultural ou social ou mesmo de apoio a outras entidades. Importante frisar que não somos uma entidade voltada apenas ao movimento hip hop, estamos abertos a todos os estilos e todo mundo pode participar”, comenta o primeiro secretário Diego Luis do Carmo Macedo.

Ele reforça que a associação foi parceira de um evento organizado para as crianças do Jardim Iguatemi, realizado no dia 29 de outubro, que contou com muitas atrações. E no próximo dia 26 de novembro, é uma das entidades apoiadoras da Taça Cris Plautz de Basquete, que será realizada na Praça do Tayrá, a partir das 9h.

Edição n.º 1388