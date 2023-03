Nova licitação para conclusão de pavimentação do Califórnia acontece em abril

A Prefeitura publicou nesta terça-feira, 21 de março, o edital de licitação para escolha da empreiteira que ficará responsável pela conclusão das obras de pavimentação do jardim Califórnia.

As obras no local foram iniciadas em 2019, mas tiveram que ser paralisadas definitivamente em 2021 porque a empreiteira que venceu a licitação originalmente não conseguiu executar os trabalhos. O enrosco no andamento da pavimentação de dez ruas do Califórnia começou ainda em meados de 2020, com a empreiteira que havia vencido a concorrência não conseguindo cumprir o cronograma dos trabalhos.

Após várias notificações e penalizações, a Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP) optou pela rescisão unilateral do contrato. Como os recursos para pavimentação são oriundos de linhas de financiamento contratadas junto ao Governo do Estado o processo para licitar a conclusão dos trabalhos acabou demorando um pouco e só foi concluído recentemente.

Depois disso, uma nova licitação foi feita e uma nova empresa chegou a iniciar os trabalhos no final do primeiro trimestre do ano passado, mas o abandonou meses depois, o que obrigou a Prefeitura a iniciar uma nova concorrência. Esta terceira tentativa chegou a ter uma empresa declarada vencedora, isto no mês passado. Porém, a comissão de licitações do Município reanalisou a documentação apresentada por ela e concluiu que a empresa não reunia as condições necessárias para tocar a obra. Resultado: todo o processo teve que ser anulado e recomeçado.

A quarta tentativa de licitar a obra ocorrerá em 27 de abril. A concorrência prevê que os serviços de conclusão podem durar até 365 dias, com investimento estimado de até R$ 4,7 milhões. Ao todo, são dez ruas que receberão asfalto definitivo, alcançando – em extensão – mais de dois quilômetros. As vias beneficiadas serão a Tesoureiro, Jaburu, Tiriva, Olinto Lemos, Domingos Martins Belo, Bico-De-Lacre, Arara, Peru, Ema e Pelicano, alcançando mais de 16 mil metros quadrados de área pavimentada.

Edição n. 1355