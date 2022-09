Nova ponte sobre a represa do Rio Verde já está 80% concluída

Depois de anos e anos sendo apenas remendada, a ponte sobre a represa do Rio Verde, na divisa entre Araucária e Campo Largo, na localidade rural de Colônia Cristina, finalmente está ganhando uma nova estrutura. As obras já começaram há alguns meses e devem ser concluídas até o mês de novembro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras Públicas, cerca de 80% dos trabalhos já estão concluídos. O projeto da nova ponte foi desenvolvido pela Prefeitura de Araucária e previu a substituição de toda a parte de madeira por uma estrutura metálica em aço ao longo de seus quase 220 metros de extensão. A obra inclui ainda a execução de guarda corpo de 1,10 metros de altura em ambos os lados da travessia. O novo piso da ponte, todo em material antiderrapante, terá uma área específica para circulação de veículos e outra para pedestres, de modo a aumentar a segurança tanto de um quanto de outro. O local ganhará também nova iluminação pública, toda em LED.

Embora esteja sendo feita em parceria com a Prefeitura de Campo Largo, quase a totalidade dos recursos para obra vem dos cofres araucarienses. Araucária entrou com quase R$ 4 milhões, o que corresponde a 80% do investimento. O município vizinho contribuiu com R$ 1 milhão.

Os recursos para financiamento da parte araucariense do projeto estão sendo adiantados por meio de um convênio com a Caixa Econômica Federal. “Investimos muito em nossa área rural e isso tem aumentado muito o tráfego de veículos e de pessoas que visitam o interior de Araucária, inclusive, a localidade de Colônia Cristina, que é onde fica essa ponte que precisou ser reconstruída para trazer mais segurança a quem a utiliza. Então, estamos muito felizes em ver essa obra finalmente se tornando realidade”, comentou o prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania).



Foto – Arquivo o popular Foto – Marco Charneski

Texto: Waldiclei Barboza