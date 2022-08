Nova unidade de saúde do Jardim Industrial é entregue a população

A comunidade do Jardim Industrial comemorou na manhã desta quinta-feira (18) a inauguração do novo prédio da Unidade de Saúde do Bairro, a Silvio Roberto Skraba. Além de usuários, também estiveram presentes os servidores que trabalham no local, vereadores, imprensa e representantes das secretarias de Saúde e Planejamento.

A aposentada, Maria Freire Costa, 81 anos conta que foi uma das primeiras moradoras da região a fazer o cartão de saúde na Unidade do Industrial e estava ansiosa para conhecer e novo prédio. “Fiz questão de vir aqui hoje. Sempre fui muito bem atendida aqui e por isso me sinto parte dessa história. O prédio está lindo, eu amei tudo”, disse.

A farmacêutica da Unidade, Fernanda Mendes também elogiou a obra. “Temos um espaço mais amplo, com mais estrutura, isso vai refletir numa melhora ao atendimento ao público, pois temos uma demanda grande aqui nessa região”, explica.

Em um espaço amplo, moderno e bem equipado, a unidade vai atender de segunda a sexta-feira das 07h às 19h. O novo prédio conta com uma estrutura com dois pavimentos e mais de 1.400m². A estrutura tem elevador, rampa e escadas para acesso ao andar superior. Além disso, conta ainda com fraldário, banheiro para pessoas com deficiência, salas para atendimento odontológico, central de esterilização e guarda de materiais, sala de vacina, sala de curativo, sala de observação, sala de coleta de exames, consultórios de pediatria, consultórios clínicos, consultórios de ginecologia com banheiro, consultórios de enfermagem, sala de emergência, fraldário e estacionamento para a população com vagas para cadeirantes e idosos.

A estrutura antiga da UBS Industrial será reformada para dar apoio a serviços da nova unidade. O contrato para realização do serviço deverá ser iniciado nos próximos dias e a obra de reforma deverá iniciar em breve.