Novas vagas de emprego foram divulgadas nesta quarta (17)

Nesta quarta-feira, 17 de janeiro, a Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego de Araucária (SMTE) divulgou algumas vagas de emprego que abrangem várias áreas e níveis de escolaridade.

A sede do Sine/SMTE está localizada na Rua Álvaro Linhares Ehlke, n° 333, no bairro Sabiá, o atendimento é realizado por meio de senhas e em ordem de chegada, com horário de segunda a sexta-feira das 8 às 12h e das 13h às 17h. Para qualquer dúvida em relação às vagas ou o atendimento, entrar em contato com número de telefone/WhatsApp (41) 3614-1650

A lista completa de vagas disponíveis pode ser verificada diretamente no Sine ou no site da Prefeitura pelo link: https://araucaria.atende.net/subportal/smte-consulta-vagas

Confira algumas vagas disponíveis

Açougueiro

Agente de tráfego

Ajudante de carga e descarga

Ajudante de produção

Analista de RH

Atendente de consignado/negócios

Atendente de lanchonete

Atendente de padaria

Auxiliar de confeiteiro

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de expedição

Auxiliar de linha de produção

Auxiliar de manutenção predial

Auxiliar de pintor de automóveis

Auxiliar de pizzaiolo

Auxiliar de serviços gerais

Auxiliar operacional

Auxiliar técnico de montagem

Balconista de cafeteria

Balconista de panificadora

Biomédico

Borracheiro

Carpinteiro

Chacareiro

Chapeiro

Comprador ou assistente de compras

Consultor de vendas

Coordenador de marketing

Coordenador de qualidade

Cozinheira

Eletricista de manutenção industrial

Empregado doméstico nos serviços gerais

Fonoaudiólogo

Jardineiro

Líder de pátio

Lubrificador de automóveis

Maçariqueiro

Manicure e pedicure

Marceneiro

Mecânico automotivo

Mecânico de manutenção de máquinas industriais

Mecânico de motos

Mecânico de suspensão

Montador

Motorista carreteiro

Motorista de caminhão guincho pesado com munk

Motorista de veículo leve

Motorista entregador

Oficial de manutenção

Operador de caixa

Operador de caldeira

Operador de empilhadeira

Operador de máquinas de terraplanagem

Padeiro

Pintor de automóveis

Pintor de obras

Repositor de mercadorias

Serralheiro

Servente de limpeza

Servente de obras

Soldador

Técnico de controle de meio ambiente

Técnico de segurança do trabalho

Técnico químico

Vendedor de comércio varejista

Vendedor interno

Zelador