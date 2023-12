Novo concurso da Petrobras abre vagas para trabalhar na REPAR

Nesta quinta-feira, 28 de dezembro, a Petrobras abriu inscrições para o concurso de nível técnico para trabalhar na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR) em Araucária.

As inscrições começaram às 10h desta quinta-feira (28/12) e finalizam às 18h do dia 31 de janeiro de 2024. As provas estão previstas para serem aplicadas no dia 24 de março de 2024, e o resultado será disponibilizado no dia 07 de junho de 2024.

A inscrição tem uma taxa no valor de R$ 62,79 e deve ser feita no site do Cebraspe (CLIQUE AQUI). Os requisitos básicos necessários para a admissão é ter idade mínima de 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e obrigações militares em caso de candidato do sexo masculino, entre outros requisitos disponíveis no edital. Além disso, também está disponível no edital informações sobre as vagas para pessoas com deficiência (PCD) e vagas para pessoas negras, e informações sobre os documentos necessários.

As seguintes vagas estão disponíveis para a região sul do Brasil:

Enfermagem do Trabalho: 3 vagas e 21 cadastros de reserva (incluídas as vagas).

Inspeção de Equipamentos e Instalações: 3 vagas e 21 cadastros de reserva (incluídas as vagas).

Logística de Transportes – Controle: 2 vagas e 14 cadastros de reserva (incluídas as vagas).

Manutenção – Caldeiraria: 8 vagas e 56 cadastros de reserva (incluídas as vagas).

Manutenção – Elétrica: 3 vagas e 21 cadastros de reserva (incluídas as vagas).

Manutenção – Instrumentação: 4 vagas e 28 cadastros de reserva (incluídas as vagas).

Manutenção – Mecânica: 5 vagas e 35 cadastros de reserva (incluídas as vagas).

Operação: 22 vagas e 154 cadastros de reserva (incluídas as vagas).

Projetos, Construção e Montagem – Edificações: 3 vagas e 21 cadastros de reserva (incluídas as vagas).

Projetos, Construção e Montagem – Instrumentação: 1 vaga e 7 cadastros de reversa (incluídas as vagas).

Projetos, Construção e Montagem – Mecânica: 2 vagas e 14 cadastros de reserva (incluídas as vagas).

Química de Petróleo: 11 vagas e 77 cadastros de reserva (incluídas as vagas).

Segurança do Trabalho: 10 vagas e 70 cadastros de reserva (incluídas as vagas).

Suprimento de Bens e Serviços – Administração: 3 vagas e 21 cadastros de reserva (incluídas as vagas).

Mais informações sobre o concurso verificar no edital (CLIQUE AQUI).