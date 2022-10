Novo decreto suspende uso de máscaras nos serviços de saúde de Araucária

A Prefeitura de Araucária publicou nesta quarta-feira (19/10) o decreto nº 38.540, que suspendeu a obrigatoriedade do uso de máscaras para todos os cidadãos que estiverem em serviços de saúde no Município. Os serviços mencionados compreendem as unidades básicas de saúde e hospitais.

Também deixa de ser obrigatório o uso da máscara para as pessoas que apresentarem sintomas respiratórios, em ambientes fechados e abertos.

O novo decreto substitui o de nº 37.523, de 18 de março de 2022, e a não obrigatoriedade do uso da máscara já está valendo.