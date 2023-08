Novo pedágio: Grupo Pátria arremata lote que inclui rodovias que cruzam Araucária

O consórcio Pátria (Infraestrutura Brasil Holding XXI SA) assegurou a concessão do Lote 1 no recém-lançado pacote de concessões das rodovias do Paraná, apresentando um desconto significativo de 18,25% na tarifa por quilômetro rodado no leilão, reduzindo o valor de R$ 0,10673 para R$ 0,08725 na pista simples. Esse montante representa uma redução de 65% em comparação com a tarifa por quilômetro rodado que vigoraria caso o Anel de Integração ainda estivesse em vigor (R$ 0,2543) ou 54% menos do que a última tarifa por quilômetro rodado cobrada (R$ 0,1919).

O leilão ocorreu na sexta-feira (25) na Bolsa de Valores de São Paulo e contou com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior e do ministro dos Transportes, Renan Filho.

“É o começo de uma nova história no Paraná, com um contrato muito mais modernos, preços justos e um grande pacote de obras, o que vai posicionar o Estado como um grande hub logístico da América do Sul”, disse Ratinho Junior. “Nós encerramos um capítulo triste com as antigas concessões e agora estamos começando uma modelagem muito mais segura e inovadora”.

O grupo vencedor conquistou a concessão de 473 quilômetros de rodovias estaduais e federais abrangendo áreas como Curitiba, Região Metropolitana, Centro-Sul e Campos Gerais do Paraná. O consórcio compromete-se a investir no mínimo R$ 7,9 bilhões em projetos de melhorias e manutenção nas estradas, incluindo trechos das rodovias BR-277, BR-373, BR-376, BR-476, PR-418, PR-423 e PR-427.

O edital prevê que 344 quilômetros serão duplicados, enquanto 210 quilômetros receberão faixas adicionais (terceiras faixas). O plano também engloba 44 quilômetros de novos acostamentos, 31 quilômetros de vias marginais inéditas, 27 quilômetros de ciclovias e ainda a construção de 86 viadutos, passagens subterrâneas e passarelas.

A empresa vencedora da concessão deverá suportar custos operacionais de cerca de R$ 5,2 bilhões durante o período, abrangendo serviços médicos e mecânicos, áreas de descanso para motoristas de caminhão e sistemas de balanças de pesagem, somando um investimento total de R$ 13 bilhões. O contrato terá a duração de 30 anos, com expectativa de gerar aproximadamente 81,7 mil empregos, de acordo com estimativas da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

O novo lote percorre 18 cidades, abrangendo uma população de 3,06 milhões de habitantes, de acordo com o último censo. As obras incluem a duplicação completa da BR-373, entre Ponta Grossa e Prudentópolis, além de melhorias em outras rodovias importantes, como a PR-418, o Contorno Norte e Sul de Curitiba, e ligação entre municípios da Região Metropolitana de Curitiba.

Outras inovações estão previstas, como a implantação gradual do sistema free flow, que permitirá um pagamento proporcional ao trecho percorrido pelos usuários das rodovias, por meio de tecnologia de pórticos instalados. Também serão implementadas câmeras com tecnologia OCR, painéis de mensagem variável, iluminação LED e sistemas de monitoramento meteorológico em todo o trajeto. Além disso, haverá internet nos pontos de atendimento ao usuário e áreas de descanso para caminhoneiros, bem como sistema de comunicação WiFi em toda a rodovia para acesso ao canal de atendimento ao usuário.

Foto: Jonathan Campos / AEN.