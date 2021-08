Número de multas aumentou mais de 40% este ano, mas arrecadação caiu

O valor arrecadado com as multas são investidos em melhorias no próprio trânsito. Foto: Marco Charneski

No primeiro semestre de 2021 o número de multas em Araucária aumentou 42,57% quando comparado ao mesmo período de 2021. Os dados são fruto de um levantamento do Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Urbanismo (SMUR).

No 1º semestre de 2020 foram registrados 4.261 autos de infração contra 7.420 no 1º semestre deste ano. Mas olha só que interessante! Segundo o Departamento de Trânsito, esse incremento no número de multas ocorreu em razão da pandemia do coronavírus. Acontece que em boa parte do primeiro semestre do ano passado, principalmente após o mês de março, não houve operação com radares e nem fiscalização do estacionamento rotativo. Já em 2021, com retomada gradual das ações de trânsito e o maior número de veículos circulando, as multas começaram a aparecer.

Ainda conforme o Departamento de Trânsito, quando estratificado por meses, as multas no primeiro semestre de 2020 tiveram o seguinte comportamento: em janeiro foram 1.359 infrações aplicadas, 903 em fevereiro, 747 em março, 458 em abril, 402 em maio e 392 em junho. Já em 2021, os números oscilaram mais, com 846 multas em janeiro, 1.441 em fevereiro, 811 em março, 1.402 em abril, 1.705 em maio e 1.215 em junho

Se por um lado o número de multas aumentou, a arrecadação oriunda delas diminuiu quando comparamos os primeiros semestres de 2020 e 2021. No primeiro semestre do ano passado, a Prefeitura arrecadou o total líquido de R$ 1.027.917,02 em multas de radares e estacionamento rotativo. Em 2021, a arrecadação líquida foi de R$ 745.793,18. Essa diferença se dá por conta da natureza das autuações. No ano passado o grosso das multas era por estacionamento irregular, que são mais caras, e em 2021, houve muitas multas de excesso de velocidade, cuja maioria apresentam porcentagem pouco acima do limite permitido na via, resultando em infrações mais leves e valores mais baixos.

Segundo a SMUR, todo esse montante é investido no próprio trânsito, como a aquisição de equipamentos, manutenção da sinalização vertical, entre outras melhorias no sistema viário. Então, não dá pra sair por aí dizendo que Araucária também tem sua “indústria da multa”, já que os investimentos e as melhorias estão ocorrendo, justamente com o dinheiro que é arrecadado através das infrações cometidas pelos motoristas.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1272 – 29/07/2021