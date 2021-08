Nuvem de fumaça que paira sobre Araucária preocupa moradores

Uma grande nuvem de fumaça que paira nesse momento sobre a cidade de Araucária na tarde desta segunda-feira, 2 de agosto, mais precisamente vinda da região rural de Palmital, está deixando a população preocupada. Várias pessoas enviaram fotos para a redação do Jornal O Popular, questionando o motivo da fumaça e do cheiro forte, relatando ainda que perceberam cinzas o caindo em alguns pontos do Centro, próximo à Praça Vicente Machado.



Em contato com o Corpo de Bombeiros, este informou se tratar de um incêndio ambiental, na rua Pedro Eusébio Lemos, que liga a área urbana à área rural de Palmital. Ainda de acordo com os bombeiros, as equipes já trabalham no local, para tentar conter o fogo. Mais notícias você acompanha em breve, na página do Jornal O Popular do Paraná.