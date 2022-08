O inesquecível Bar do Donato

Aqui temos o interior do antigo Bar do Donato. Quem conheceu nunca esquece deste lugar. O bar localizava-se na Praça Dr. Vicente Machado e sua construção é uma das mais antigas existentes em Araucária e uma das poucas ainda preservadas entre as casas e comércio que existiam ladeando a praça central. O bar tinha o nome de seu antigo proprietário Donato Alberto Karas (de saudosa memória), e o atendimento no balcão era feito pelo próprio, acompanhado de sua esposa Dona Aurora. Foi muito famoso, pela sua localização e pela simpatia de atendimento. Diante deste bar a Empresa Araucária de Transportes Coletivos manteve o Ponto de Embarque e Desembarque de Passageiros até 1976, quando a Estação Rodoviária próxima a Rodovia do Xisto foi construída.

Mas, não era somente como “Rodoviária” que o bar do Donato ficou conhecido. Para os mais jovens que hoje podem dispor de diversos pontos de encontro e diversão, em Araucária havia poucos lugares de encontros para tomar refrigerante, sorvete, fazer um lanche e aproveitar uma conversa nas mesas de um bar, mesmo sendo em décadas passadas, naqueles tempos ainda havia em pleno funcionamento o Cine Lider e a primeira instalação era ao lado do Bar do Donato, então os programas de finais de semana era poucos mas para muitos era sair da missa e fazer um lanche no Bar do Donato, sair do cinema e tomar gasosa Cini no Bar do Donato, e, também como eram a nossa pequena rodoviária havia dezenas de pessoas que vinham para Araucária nos finais de semana pra fazer turismo (pasmem), nas margens do Rio Iguaçu, que dispunha de faixas de areia conhecidas como “praínhas” e pescadores que acampavam nas margens do rio, que era um excelente pesqueiro, e o Bar do Donato era onde desembarcavam e embarcavam os turistas.

A simpatia do casal que atendia o balcão é um fato relembrado por todos aqueles que conheceram o lugar, pois além de ser um bar, também tinha um pequeno mercado, daqueles que os araucarienses conhecem e se socorrem quando falta um ítem para completar as refeições, o outro lado do bar tinha uma variedade de produtos de mercado em prateleiras organizadas, e assim durante muitas décadas, esse simpático bar era o ponto de referência para quem se dirigisse ao centro de Araucária. Depois da saída do ponto de embarque e desembarque, tanto o bar como a própria Praça Dr. Vicente Machado ficou com uma frequência mais fraca de pessoas, geralmente as que vinham ao centro era para resolverem problemas bancários ou realizarem compras nas lojas de roupas e calçados, e ainda assim o bar resistiu por alguns anos, infelizmente, o Sr. Donato adoeceu e veio a falecer, a esposa e os filhos, durante algum tempo, mantiveram o comércio atuante, mas, aos poucos as atividades foram encerradas. Depois de suas portas fechadas, ali funcionou uma Farmácia e atualmente suas instalações recebem a franquia Cacau Show e outro comércio de produtos de beleza. Mas, para todos os que há tempos vivem nesta cidade e tiveram a honra de conhecer este local e seus proprietários, sempre vai ficar a lembrança do nome que fez conhecido esse casarão construído no início do século XX, aqui sempre será o antigo Bar do Donato.

Foto – Acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres

Texto: Terezinha Poly