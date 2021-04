Obra do Complexo Esportivo Tupy entra na reta final

As obras do Estádio do Tupy estão bem adiantadas e em breve a comunidade poderá usufruir do novo espaço para esportes e lazer. Foto: Marco Charneski

Uma obra bastante aguardada pela comunidade da região do Campina da Barra, o Complexo Esportivo Tupy, localizado na rua das Orquídeas, entrou na reta final. Segundo a Prefeitura Municipal, nesse momento, os serviços se concentram na fase de finalização e acabamentos. Se tudo correr bem, a obra será entregue entre 60 a 90 dias, nos meses de junho ou julho, dentro do que havia sido previsto. Lembrando que a obra iniciou no final do ano de 2014 e início de 2015, e só não foi concluída ainda porque foram necessárias algumas adequações durante sua execução.

Ainda de acordo com a Prefeitura, o projeto segue o planejamento inicial, com apenas um pequeno aditivo que precisou ser feito, para reposição de revestimentos e hidrossanitários dos banheiros e vestiários, que haviam sido estragados por vândalos. O valor total da obra é de R$ 964.146,43, com recursos do próprio município.

Esporte e lazer

Quando concluído, o Complexo Esportivo Tupy, batizado pela comunidade como Estádio do Tupy, contará com campo de futebol e arquibancada, sanitários e vestiários, pista de skate e de caminhada, academia de calistenia (conjunto de exercícios físicos onde se usa apenas o peso do próprio corpo) e também para a 3ª idade, playground, salas fechadas para atividades multidisciplinares e áreas de estacionamento.

