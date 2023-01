Obras da Sanepar afetarão abastecimento em Araucária na próxima semana

Na próxima terça-feira (24), a Sanepar realizará obras de melhorias nos reservatórios Iguaçu e Cajuru, em Curitiba, que consequentemente irá afetar o abastecimento de água de alguns bairros de Araucária. São eles: Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera e Cachoeira. As obras serão realizadas das 8h às 20h, e a normalização do abastecimento está prevista para as 8h do dia seguinte.

A Sanepar sugere que os moradores tenham uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros, tendo assim uma garantia de, no mínimo, 24 horas com água, usando com moderação e priorizando a alimentação e a higiene pessoal.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar.