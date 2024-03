Obras estão provocando bloqueios em vários trechos da Rodovia do Xisto

Desde o dia 28 de fevereiro, a Concessionária Via Araucária iniciou obras de recuperação asfáltica em alguns trechos da Rodovia do Xisto. Os serviços estão provocando vários bloqueios na BR-476, principalmente no perímetro urbano do Município.

Nesta semana, por exemplo, o trecho que está em obras corresponde aos quilômetros 154 e 155, próximo ao terminal central.

Os serviços iniciam sempre às 8h e seguem até às 18h do mesmo dia. Por conta disso, os bloqueios geralmente ocorrem em uma faixa de rolamento e no acostamento. Entretanto, em trechos de pista simples, o sistema de sinalização será do tipo “Pare e Siga”. A concessionária recomenda a atenção redobrada dos motoristas e indica redução da velocidade ao passar por trechos em obras, que estão sendo sinalizadas seguindo as normas vigentes.

No dia 28/02 as intervenções ficaram concentradas no pavimento entre os quilômetros 152 e 153, porém na última segunda-feira (11/03), as equipes de obras avançaram ao longo da BR-476, chegando ao perímetro urbano de Araucária. De acordo com a concessionária, nesta região os serviços têm o prazo de duração de uma semana. “É importante destacar que esses prazos podem sofrer alterações devido às condições climáticas e operacionais. Cabe ainda lembrar que os serviços de fresagem e recomposição de CAUQ estão previstos para serem executados ao longo da BR-476 até o perímetro urbano da Lapa”, destacou a concessionária.

Quase 500km

As intervenções na Rodovia do Xisto fazem parte de um pacote de obras mais complexo. De acordo com a Via Araucária, o contrato de concessão assinado junto ao Governo Federal prevê investimentos da ordem de R$13,1 bilhões na restauração de rodovias, ampliação da malha viária e implementação de tecnologias e inovações que contribuam para a prestação de serviços de alta qualidade.

Dentro do cronograma de serviços iniciais de recuperação do pavimento estão previstas a fresagem e recomposição em CAUQ até o perímetro urbano da Lapa, além da recuperação de taludes ao longo da faixa de domínio. O objetivo da concessionária, a partir dessas obras, é estabelecer, ao longo dos próximos 12 meses, um padrão de excelência nas estradas do Lote 1 do Paraná, que totaliza 473 quilômetros.

